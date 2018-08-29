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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 04:17 ص 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 04:17

جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في بورما 28 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)