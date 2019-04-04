هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2019 03:00 م

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال مؤتمر صحافي في لوبلين في بولندا بتاريخ 22 شباط/فبراير 2019

وافق الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته بترو بوروشينكو الخميس على اقتراح منافسه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الممثل فولوديمير زلنسكي، بإجراء مناظرة في أكبر ملعب بالبلاد.

وتساءل بوروشنكو الذي احتل المركز الثاني خلف خصمه "الملعب؟ حسنا، فلنذهب اليه. أنتظرك يا فولوديمير أوليكساندروفيتش".

وتحدى فولوديمير زلنسكي الرئيس الحالي، داعيا اياه للمشاركة في مناظرة تلفزيونية، واضعا شروطه التي كان أحدها تنظيمها في الملعب الاولمبي في كييف.

وقال في شريط فيديو مسجل "تدعوني الى المناظرة. اعتقدت انني ساهرب؟ كلا (...) أقبل التحدي وهذه هي شروطي".

كذلك طرح إجراء فحص طبي للمرشحين الإثنين "حتى نثبت للناس أنهما ليسا مدمنين على الكحول أو على المخدرات".

ولأن بوروشنكو لم يرد على هذا الاقتراح، فإن المناظرة المقرر إجراؤها مساء يوم 19 نيسان/أبريل وفقا للقانون، ما زالت غير مؤكدة.

وأظهرت النتائج الكاملة التي نشرتها الخميس لجنة الانتخابات المركزية، أن الممثل زلنسكي الذي يفتقر الى الخبرة السياسية، تجاوز كل التوقعات بحصوله على 30.2 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى الأحد، مقابل 15.95 في المئة لصالح بوروشنكو.

ولم يطلق الممثل حملة تقليدية، مفضلا حصرها على خشبة المسرح والتحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبسبب ذلك، شكك كثيرون في موافقته على مواجهة الرئيس المنتهية ولايته، الخطيب المفوه المعتاد على المناقشات الصعبة.

وإذا كان أنصاره يرون فيه وجها جديدا في مشهد سياسي مضطرب، فإن معارضيه ينتقدون غموض برنامجه ويشككون في قدرته على حكم بلد يواجه منذ خمس سنوات الحرب وصعوبات اقتصادية كبيرة.

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