هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 01:03 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:03

جدّد وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون هجومه على الحكومة البريطانية الإثنين، متوقّعًا "انتصار" الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته مع لندن بشأن بريكست.

ومنذ استقالته من الحكومة البريطانية في تموز/يوليو، عاد جونسون إلى كتابة عموده في صحيفة "ذي ديلي تلغراف"، الذي ينتقد فيه بانتظام رئيسة الوزراء تيريزا ماي على خلفيّة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جانبهم، تعهد 20 نائبا من حزب ماي برفض مشروعها الذي عرف بـ"خطة تشيكرز" على اسم المقر الصيفي لرئاسة الحكومة البريطانية حيث تم التوصل إليه، والذي يعتبرون انه يبقي بريطانيا قريبة من الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالتجارة.

ويأتي تصاعد الانتقادات ضد ماي قبل عودة البرلمان للعمل الثلاثاء، وقبل بضعة أسابيع من انتهاء مهلة منتصف تشرين الأول/اكتوبر التي تضعها بروكسل ولندن للتوصل لاتفاق انفصال.

وتضاعفت مشكلات ماي بعد أن عارض كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه مشروعها، مؤكدا أنه قد يؤدي لتآكل التكامل الاوروبي.

وكتب جونسون في الصحيفة الإثنين أن بريطانيا "ذهبت للمعركة والعلم الأبيض يرفرف على دبابة القيادة"، وتابع "أخشى أنّ النتيجة الحتمية هي انتصار للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "الفضيحة .. ليس أننا فشلنا، لكن أننا حتى لم نحاول".

- "خطة جادة" -

وردا على هجوم جونسون، قال المتحدث الرسمي باسم ماي إن "بوريس جونسون استقال بسبب تشيكرز. ليس هناك أفكار في هذه المقالة للرد عليها".

وتابع "ما نحتاج إليه في هذا الوقت هو قيادة جادة وخطة جادة وهذا بالضبط ما تتمتع به البلاد بوجود رئيسة الوزراء هذه والخطة هذه".

وكانت ماي عرضت في تموز/يوليو خطة نصّت على خروج بريطانيا من السوق الموحدة مع إنشاء "منطقة تبادل حر" جديدة للبضائع ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة من القواعد المشتركة .

وواجه المشروع على الفور معارضة قوية من دعاة بريكست متشدد في صفوف حزبها المحافظ نفسه إذ اعتبروا أنه ينحرف عن نتيجة الاستفتاء الذي أفضى في حزيران/يونيو 2016 إلى الخروج من الاتحاد.

وعلى الإثر استقال جونسون والوزير المكلف بريكست ديفيد ديفيس اللذان اعتبرا ان المشروع يبقي بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الاوروبي، في خطوة كان لها وقع شديد، فيما شكك قادة الاتحاد الأوروبي بإمكان تطبيق الخطة.

والاثنين، اصدر 20 نائبا عن حزب المحافظين تعهدا علنيا مشتركا لمعارضة مشروع ماي.

وقال النواب إن تشيكرز قد يعيق قدرة بريطانيا على عقد اتفاقيات تجارة حرة، وسيقتطع ايرلندا الشمالية من بريطانيا، ويبقي الاختصاص القضائي الاوروبي في يد البريطانيين.

ويتمتع حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي بغالبية ضعيفة تبلغ تسعة مقاعد في مجلس العموم ذي الـ650 مقعدا، وذلك بفضل دعم نواب الحزب الديموقراطي الوحدوي الايرلندي الشمالي التسعة.

لكن مجلس العموم نفسه منقسم إلى اربعة معسكرات.

فبعض النواب يفضلون بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، والبعض يريدون طلاقا كاملا مع بروكسل، والبعض يؤيدون تشيكرز، فيما يريد آخرون شكلا آخر من بريكست.

-مواقف حازمة من بارنييه وماي -

ويدعم الوزير البريطاني المكلف بريكست ديفيد ديفيس بقاء ماي في منصبها.

وابلغ صحيفة "ذا تايمز" أنه "من الممكن تماما التخلي عن تشيكرز بدون تغيير القائد".

من جانبه، فتح بارنييه الباب لتمديد وجيز للمفاوضات المتعثرة مع لندن حاليا مشيرا إلى وجوب إتمامها "بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر".

وقال بارنييه في مقابلة نشرتها صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايني تسايتونغ" الأحد أنه "بعد الأخذ بالاعتبار الوقت الضروري لإبرام اتفاق خروج (بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في البرلمانين البريطاني والأوروبي، علينا إنجاز المفاوضات بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر".

وكان من المقرر بالأساس إنجاز المفاوضات قبل قمة قادة الاتحاد في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

كما كرر بارنييه معارضته "الشديدة" لمشروع تشيكرز.

وقال "نحن (الاتحاد الاوروبي) لدينا سوق متكامل للبضائع والخدمات ورأس المال والاشخاص ... نظامنا الاقتصادي الخاص الذي كبر عبر عقود لا يمكن العبث به عبر اختيار اجزاء منها".

لكن ماي تعهدت الأحد بالتمسك بخطتها بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، في مواجهة المعارضة الشديدة من أنصار الانفصال.

وكتبت ماي في صحيفة "ذي ديلي تلغراف" "لن أكون مرغمة على القبول بتسويات على مقترحات خطة تشيكرز ليست في مصلحتنا الوطنية"، وأضافت "سنكون على استعداد لعدم التوصل إلى أي اتفاق إذا لزم الأمر".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 آذار/مارس 2019، على أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق بحلول تشرين الأول/أكتوبر لترتيب شروط الطلاق وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية، بحيث يكون أمام البرلمانات الوطنية مهلة كافية للمصادقة على الاتفاق.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب