هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 10:46 ص

صورة من بث البرلمان البريطاني لجلسة مجلس العموم في 25 تموز/يوليو 2019 وتظهر بوريس جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون أن اتفاق بريكست الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع بروكسل "غير مقبول"، داعيا بروكسل إلى إعادة التفكير في رفضها التفاوض مجددا بشأن الاتفاق.

وأكد جونسون أن حكومته الجديد ستولي "أولوية قصوى" للتحضيرات للخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل في الموعد المحدد في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال للبرلمان بعد يوم من توليه رئاسة الوزراء خلفا لماي "أفضل الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق، أفضل ذلك كثيرا".

وأضاف "اعتقد أن ذلك ممكن حتى في مرحلة متأخرة، وسأعمل بكل جد لتحقيق ذلك".

إلا أنه أضاف "تم رفض اتفاق الخروج ثلاث مرات، وبنوده غير مقبولة للبرلمان والبلاد".

وأكد ان بريطانيا لن ترشح أحدا لعضوية المفوضية الأوروبية.

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