بولتون يؤكد ان "الحكومة الاميركية لم تتدخل" في هجوم فنزويلا
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مستشار الأمن القومي جون بولتون يغادر البيت الأبيض مع المتحدثة باسم البيت الابيض ساره هاكابي ساندرز في 7 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
اكد مستشار الامن القومي في البيت الابيض جون بولتون الاحد إن "الحكومة الاميركية لم تتدخل" في الهجوم السبت خلال عرض عسكري في كراكاس، كان يحضره الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال بولتون عبر شبكة فوكس نيوز "يمكنني ان اجزم بان الحكومة الاميركية لم تتدخل بتاتا" في الهجوم.
واتهم مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس اضافة الى "متمولين" لم يحددهم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم، فيما اتهم مسؤولون فنزويليون آخرون المعارضة.
واضاف بولتون "اذا كان لدى الحكومة الفنزويلية معلومات ملموسة تريد تسليمنا اياها وتظهر انتهاكا محتملا لقانون العقوبات الاميركي فسندرسها بجدية، ولكن في الانتظار علينا ان نركز فعلا على الفساد والقمع الذي يمارسه نظام فنزويلا".
واضاف ان ما حصل "يمكن أن يكون ذريعة دبرها نظام" الرئيس مادورو نفسه "أو شيئا آخر".
ووصف بولتون اتهامات مادورو بانها "امور سبق ان قالها".
واكد مادورو انه نجا السبت من محاولة "اغتيال" بواسطة طائرات من دون طيار محملة متفجرات فيما كان يلقي خطابا خلال عرض عسكري في كراكاس.
واصيب سبعة عسكريين ونقلوا الى المستشفى اثر الهجوم، بحسب حكومة فنزويلا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب