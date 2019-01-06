بولتون يحدد "شروطا" للانسحاب الأميركي من سوريا (إن بي سي)

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 يناير, 2019 04:30 م

مستشار الامن القومي الأميركي جون بولتون في صورة التقطت 13 كانون الأول/ديسمبر في واشنطن

قال مستشار الامن القومي الأميركي جون بولتون الأحد إنه يجب تلبية شروط من بينها تطمينات بشأن سلامة الحلفاء الأكراد، قبل سحب القوات الأميركية من سوريا، بحسب شبكة "إن بي سي" الإخبارية.

وصرح بولتون للصحافيين الذين يرافقونه إلى إسرائيل بأن الولايات المتحدة تريد الحصول على ضمانات من تركيا أنه ستتم حماية الأكراد في سوريا، بحسب "إن بي سي".

وأثار إعلان ترامب المفاجئ في 19 كانون الأول/ديسمبر سحب القوات الأميركية من سوريا فورا، مخاوف الحلفاء. وبعد ذلك تحدث ترامب عن انسحاب "بطيء" لتلك القوات "على مدى فترة من الزمن".

وقال بولتون الذي سيتوجه إلى تركيا بعد زيارته إسرائيل، "هناك أهداف تحكم الانسحاب نود أن تتحقق"، بحسب الشبكة الإخبارية.

وأضاف إن "وضع الجداول الزمنية والمواقيت لهذا الانسحاب يعتمد على تحقيق تلك الشروط وتأمين الظروف التي نود أن نراها. وفور حدوث ذلك، سنتحدث عن جدول زمني".

وتسيطر قوات يقودها الأكراد على مساحات واسعة شمال وشمال شرق سوريا، تمت استعادة بعضها من تنظيم الدولة الاسلامية.

ويمكن للانسحاب الاميركي أن يعرض هؤلاء الأكراد إلى هجوم من تركيا وفصائل سورية تدعمها أنقرة.

وطلب الأكراد من دمشق إرسال قوات إلى بعض المناطق التي يسيطرون عليها.

وذكر بولتون الأحد أنه قد لا يتم سحب جميع القوات الأميركية البالغ عديدها ألفي جندي.

وأضاف أن الانسحاب سيتم من شمال سوريا، وقد تبقى بعض القوات في الجنوب في قاعدة التنف في إطار الجهود لمواجهة الوجود الإيراني.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المقرر أن يلتقي بولتون في وقت لاحق الاحد، بمواصلة التحرك ضد إيران في سوريا.

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