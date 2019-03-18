هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 12:28 ص

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يتحدث خلال نقاش حول العلاقات الأميركية-البرازيلية في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن في 18 آذار/مارس 2019.

وقّع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خلال زيارة إلى واشنطن الإثنين اتّفاقاً يمنح بموجبه شركات أميركية حقّ استخدام قاعدة في بلاده مخصصة لإطلاق المكّوكات الفضائية بهدف وضع أقمار اصطناعية في المدار.

وبولسونارو، الرئيس اليميني المتطرّف الذي سيستقبله نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، لا يخفي إعجابه بالملياردير الجمهوري كما أنّه يبدي حماسة كبيرة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة بعد أكثر من عقد من الزمن من حكم اليسار لأكبر دولة في أميركا اللاتينية.

وينصّ الاتفاق الذي وقّعه بولسونارو في اليوم الأول من زيارته إلى الولايات المتحدة على السماح للشركات الأميركية بأن تستخدم قاعدة ألكانترا في ولاية مارنهاو (شمال) لإطلاق صواريخ ومكوكات فضائية بقصد وضع أقمار اصطناعية تجارية في المدار.

ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن يصادق عليه الكونغرس البرازيلي كي يدخل حيّز التنفيذ، علماً بأنّه في عهد الرئيس البرازيلي الأسبق إنريكي كاردوزو رفض البرلمان اتفاقا مشابها لأنه رأى فيه تنازلاّ للولايات المتحدة عن السيادة البرازيلية.

وقال بولسونارو أمام غرفة التجارة الأميركية "الحمد لله على التغيير الإيديولوجي الذي حصل أخيراً في البرازيل. نريد أن نعيد إلى البرازيل عظمتها تماماً كما يريد ترامب أن يعيد لأميركا عظمتها".

وتعتبر قاعدة ألكانترا مثالية لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء الخارجي بسبب قربها من خط الاستواء ما يعني أنّ عمليات الإطلاق من هذه القاعدة تستهلك كميات أقلّ من الوقود في توفير تصل نسبته إلى 30%.

وتعتبر قاعدة ألكانترا لإطلاق الصواريخ الفضائية المنافس الأول لقاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، وتأمل الحكومة البرازيلية أن تحصل من خلالها على حصّة من عائدات السوق العالمية لإطلاق الصواريخ الفضائية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك