هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يوليو, 2019 03:27 ص

رئيس السلفادور نجيب بو كيلة ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في 21 تموز/يوليو 2019

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد في سان سلفادور بختام جولة قادته أيضا إلى كل من الارجنتين والاكوادور والمكسيك، إن الولايات المتحدة ترغب في "ان يبقى الناس ببلدانهم".

واثر لقاء استمر اكثر من ساعة، اكد بومبيو والرئيس السلفادوري نجيب بو كيلة ان التعاون بين الولايات المتحدة والسلفادور سيتعزز "بكل الطرق" من اجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال بومبيو إن "الفقر والعصابات الإجرامية" هما السبب الرئيس الذي يدفع السلفادوريين للهجرة.

ويسلك 300 سلفادوري طريق الهجرة يوميا سعيا وراء "الحلم الأميركي" وهربا من الفقر والعنف والعصابات، بحسب تقديرات رسمية.

واضاف بومبيو ان مكافحة حركات "الهجرة غير الشرعية تتطلب ان نعمل معًا، وان يكون لدينا أمن أوسع على الحدود".

وقبل مغادرة السلفادور، وقّع بومبيو اتفاقا الأحد لتأكيد الحفاظ على القاعدة الجوية الأميركية لمكافحة تهريب المخدرات، قرب مطار اوسكار ارنولفو روميرو الدولي.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا موقعنا يُجيب بمقالات على تساؤلاتكم

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك