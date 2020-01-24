هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يناير, 2020 04:24 م

يتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى بريطانيا الاسبوع المقبل ليجدد التأكيد على "العلاقات الخاصة" بين البلدين قبل خروج لنن من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الجمعة.

وسيتوجه بومبيو الى لندن في 29 كانون الثاني/يناير ليلتقي برئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب "لمناقشة سبل توسيع وتعزيز الروابط التجارية" بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الحالي.

ومن هناك سيتوجه الى اوكرانيا، البلد الواق في لب محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله بعد اتهامه بممارسة ضغوط على اوكرانيا لفتح تحقيق في منافسه الديموقراطي جو بايدن.

ويسعى جونسون الى تعزيز العلاقات مع واشنطن للتخفيف من الاضرار المحتملة على بلاده بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وندّدت المملكة المتحدة الجمعة برفض الولايات المتحدة تسليمها زوجة دبلوماسي أميركي متّهمة بأنها مسؤولة عن حادث سير أدى الى مقتل مراهق بريطاني، ووصف راب ذلك بأنه "منع لتحقيق العدالة".

وقالت بريطانيا ان بومبيو رفض طلب الترحيل.

وفي 27 آب/أغسطس الماضي، قضى هاري دان البالغ من العمر 19 عاماً، في حادث تصادم بين دراجته النارية وسيارة آنا ساكولاس في وسط بريطانيا.

وكانت السائقة غير المعتادة على القيادة على اليسار، تقود سيارتها على الجهة الخاطئة من الطريق قرب القاعدة الأميركية حيث يعمل زوجها.

وأثار مقتل الشاب الرأي العام البريطاني.

وفي كييف، سيلتقي بومبيو بالرئيس فولوديمير زيلينكسي، الذي يقول الديموقراطيون في محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، انه تعرض للضغط من ترامب لاجباره على المساعدة في تشويه سمعة بايدن.

وبين الأدلة التي يستند اليها الديموقراطيون مكالمة هاتفية جرت في 25 تمز/يوليو ضغط فيها ترامب على زيلينسكي لفتح تحقيق في شأن بايدن.

ويتهم ترامب بحجب مساعدات عسكرية عن اوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ورفض استقبال زيلينسكي في البيت الأبيض الا اذا فتح التحقيق.

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