بومبيو سيلتقي نتانياهو في البرازيل

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 02:26 ص

يُجري وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع المقبل في البرازيل بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، في وقت تستعد الولايات المتحدة للانسحاب من سوريا عسكريا.

وسيلتقي الرجلان في العاصمة البرازيلية حيث يحضران حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو.

ونتنياهو الذي اجتمع مرارا مع وزير الخارجية الأميركي، تربطه علاقة جيدة جدا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو كان أبدى سروره لقراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين القوى العظمى وإيران ونقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة قبل عامين تقريباً، فرح القادة الإسرائيليون من سلسلة قرارات اتخذها ترامب دعماً لهم، لكن قراره الأخير سحب جيشه من سوريا ليس واحداً منها.

وأعلن نتانياهو رسميا أنه يحترم قرار ترامب سحب الجيش الأميركي من سوريا، لكنّ هذه التصريحات العلنية تخفي مخاوف من محاولة إيران استغلال الغياب الأميركي في سوريا التي تمزقها الحرب.

ووجهت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا ضد ما تقول إنها أهداف عسكرية إيرانية وشحنات أسلحة متطورة لحزب الله.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك