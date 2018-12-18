بومبيو سيمثّل الولايات المتّحدة في حفل تنصيب بولسونارو

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 01:50 ص

مرشح اليمين المتطرف جايير بولسونارو وزوجته ميشيل لدى وصولهما إلى مركز اقتراع في ريو للإدلاء بصوتيهما في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 ت1/أكتوبر 2018.

أعلن البيت الأبيض الإثنين أنّ وزير الخارجية مايك بومبيو سيمثّل الولايات المتّحدة في حفل تنصيب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ "الرئيس دونالد ترامب أعلن اليوم عن تشكيل وفد رئاسي إلى جمهورية البرازيل الاتحادية لحضور حفل تنصيب فخامة الرئيس جايير بولسونارو في 1 كانون الثاني/يناير 2019 في برازيليا".

وأضاف البيان أنّ "الوفد سيرأسه وزير خارجية الولايات المتّحدة" مايك بومبيو وسيضمّ في عداده مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة (يو أس إيد) مارك غرين والمستشار الرئاسي المسؤول عن شؤون أميركا اللاتينية في مجلس الأمن القومي ماوريسيو كلافير-كارون.

وانتُخب بولسونارو، الضابط المتقاعد اليميني المتطرّف، رئيساً للبرازيل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد حصوله في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 55% من الأصوات.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر التقى بولسونارو في ريو دي جانيرو مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، في أول اجتماع بين مسؤول أميركي على هذا المستوى والرئيس البرازيلي المنتخب.

وبولسونارو الذي يطلق عليه أحيانا لقب "ترامب تروبيكال" بسبب أسلوبه الفظ في التعبير عن آرائه والشبيه بأسلوب الرئيس الأميركي، يبدي علانية إعجابه بسيد البيت الأبيض ولا يجد غضاضة في المجاهرة برغبته بتحويل وجهة الدبلوماسية البرازيلية 180 درجة لتسير بالتناغم مع واشنطن.

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