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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 06:18 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 18:18

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو متحدثا في مؤتمر صحافي بعد لقائه مسؤولا كوريا شماليا رفيعا في نيويورك في 31 ايار/مايو 2018

قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الخميس "اننا نسير في الاتجاه الصحيح" في محادثات تمهيدية لعقد قمة محتملة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وبعد اجتماعات في نيويورك مع الذراع اليمنى لكيم، الجنرال كيم يونغ شول، اكد بومبيو انه لا يزال هناك "كثير من العمل".

ولم يعلن موعدا للقمة المحتملة التي كانت حددت اصلا في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة قبل ان يلغيها ترامب في شكل مفاجىء بسبب "عدائية" كوريا الشمالية. لكن قنوات الاتصال سرعان ما فتحت مجددا واستؤنفت المفاوضات على جبهات عدة.

واضاف بومبيو "يمكنني القول ان تقدما فعليا احرز في الساعات ال72 الاخيرة لتأمين ظروف" انعقاد القمة، موضحا ان الجنرال شول سيتوجه الى واشنطن الجمعة لتسليم رسالة من كيم الى الرئيس الاميركي.

وتابع بعد محادثات في نيويورك مع الجنرال الكوري الشمالي "سيتطلب الامر قيادة جريئة من الزعيم كيم جونغ أون اذا استطعنا اغتنام هذه الفرصة مرة واحدة في العمر لتغيير المسار بالنسبة للعالم".

وتابع "الرئيس ترامب وانا نعتقد ان الزعيم كيم هو من القادة الذين يمكنهم اتخاذ مثل هذه القرارات، وفي الاسابيع والاشهر المقبلة، ستكون امامنا الفرصة لاختبار ما اذا كانت الحال كذلك ام لا".

كذلك، نفى بومبيو وجود "خلافات" بين واشنطن وطوكيو وسيول حول الملف الكوري الشمالي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب