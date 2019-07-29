هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يوليو, 2019 03:31 م

لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حليف دونالد ترامب المخلص، الإثنين ان يترشح يوما بدوره للرئاسة.

وقال ردا على سؤال عن طموحاته الرئاسية في مداخلة في النادي الاقتصادي بواشنطن "لم استطع أبدا توقع وظيفتي المقبلة وأعتقد أن الأمر ينطبق على هذا الموضوع أيضا".

وأضاف "لكن اذا كنت أعتقد أنني سأتمكن من أن أخدم فلن أتردد أمام أي شيء من أجل أميركا".

وقال إنه يشعر ب"الواجب" حيال الولايات المتحدة، مشيرا إلى سنواته ال18 في "الخدمة الفدرالية" من الجيش والكونغرس والآن السلطة التنفيذية حيث كان مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) في بداية ولاية ترامب قبل أن يعين وزيرا للخارجية.

ويبدو أن النائب السابق عن كنساس (55 عاما)، الصقر الذي ينتمي إلى الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، من القلائل في الإدارة الأميركية الذين يحظون بالثقة التامة لترامب.

وقدرته على التوفيق بين تقلبات ترامب المزاجية ونهج محافظ أكثر تقليدا، تغذي بانتظام الشائعات عن طموحاته السياسية المفترضة في أعلى المستويات.

ومن المؤكد أن بومبيو سيدعم ترامب الذي سيترشح لولاية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وفي حين تسري شائعات عن ترشحه في التاريخ نفسه لتمثيل ولايته كنساس في مجلس الشيوخ، نفى بومبيو ذلك. وقال "هذا ليس مطروحا".

وأوضح "انها مسألة عملية : سأخدم كوزير للخارجية كل يوم تسنح لي فرصة القيام بذلك".

وأضاف "الرئيس هو صاحب القرار بالنسبة الينا جميعا. آمل أن أتمكن من تولي حقيبة الخارجية لفترة أطول".

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