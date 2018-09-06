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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 09:05 ص 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:05

التقى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس مع نظيرتيهما الهنديتيين الخميس لتعميق الشراكة المتنامية بين البلدين وكذلك معالجة قضايا شائكة من بينها الخلاف التجاري وشراء الهند معدات عسكرية روسية.

ويقول الجانبان إن هذا اللقاء غير المسبوق هو دليل على تحسن العلاقات الاميركية الهندية في السنوات الأخيرة، رغم أن على المسؤولين مناقشة العديد من القضايا الشائكة التي لا يتفق الجانبان عليها.

وصرح بومبيو في بداية القمة "نحن ندعم بروز الهند كقوة عالمية رائدة".

ويسعى البلدان إلى تعميق العلاقات بينهما لمواجهة الصين التي تتزايد قوتها الاقتصادية والعسكرية يوما بعد يوم.

وفي إشارة واضحة إلى الصين ومبادرتها "الحزام والطريق" التي تغرق الدول النامية بالقروض لتمويل مشاريع البنى التحتية والتي تعجز هذه الدول أحيانا عن سدادها، قال بومبيو أن الولايات المتحدة والهند ترغبان في تحقيق "الحقوق والحريات الأساسية ومنع الاكراه الاقتصادي الخارجي".

وانضم ماتيس الى بومبيو ونظيرتيهما الهنديتين سوشما سواراج ونيرمالا سيثارامان.

وقالت سواراج أن الهند تولي "أهمية بالغة" لشراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتعتبر اميركا "الشريك المفضل".

وفي 2016 اعتبرت واشنطن الهند "شريكا دفاعيا كبيرا" وهو ما جعل من الاسهل على البلدين ابرام صفقات أسلحة.

إلا أن الهند في طور وضع اللمسات الاخيرة على اتفاق مع موسكو لشراء أنظمة جديدة تشتمل على صواريخ اس-400 الطويلة المدى وصواريخ أرض جو.

ومن المرجح أن يثير بومبيو وماتيس هذه المسألة ويطلبا من الهند الابتعاد عن روسيا. وبموجب القوانين الاميركية الحالية فإن دول الطرف الثالث يمكن أن تواجه عقوبات في حال تعاملت مع قطاعات الدفاع او الاستخبارات الروسية.

وفي حال اتمام صفقة صواريخ اس-400، ألمحت الهند الى أنها ستطلب من واشنطن إعفاء خاصا من العقوبات، رغم أن مسؤولا اميركيا قال الاسبوع الماضي أنه لا ضمانة لحصول الهند على ذلك.

- اتصالات آمنة -

يتوقع أن تتطرق المحادثات كذلك إلى توسيع مدى وتعقيد التدريبات العسكرية المشتركة.

وإضافة إلى ذلك تقترب الهند والولايات المتحدة من التوقيع على اتفاق يضمن توافق وأمان الاتصالات بين جيشي البلدين.

واشترت الهند بالفعل مروحيات أباتشي الاميركية وغيرها من المعدات العسكرية وتتفاوض على شراء طائرات بدون طيار مسلحة.

وكان من المقرر سابقا أن تجري المحادثات في نيسان/ابريل وبعد ذلك في حزيران/يونيو، إلا أنه تم تأجيلها ما أثار تكهنات بحدوث شرخ في العلاقات.

وفي أيار/مايو قام الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران الموقع في 2015 وقال أن على دول اخرى مثل الهند التوقف عن شراء النفط الايراني قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر أو مواجهة عقوبات اميركية.

إلا أن الهند تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الايراني.

ويبلغ فائض التجارة الهندية مع الولايات المتحدة 25 مليار دولار، ولخفض ذلك تردد أن إدارة ترامب تضغط على الهند لاستيراد المزيد من السلع الاميركية.

وطرحت واشنطن مشروع اتفاق الشهر الماضي يلزم الهند بقبول المزيد من السلع الاميركية في مجالات الطيران المدني والغاز الطبيعي وهو ما فاجأ المسؤولين الهنود، بحسب صحيفة "هندو ديلي" الخميس.

والثلاثاء قال بومبيو أن مسائل شراء الاسلحة الروسية والنفط الايراني "سنطرح للنقاش بالتأكيد، ولكنني لا أعتقد أنها ستكون محل التركيز الرئيسي لما نحول إنجازه هنا".

وأضاف "هناك أمور عديدة مدرجة على الأجندة نعتزم تحقيق تقدم بشأنها .. وجميعها أمور مهمة واستراتيجية وستستمر لمدة 20 و40 و50 عاما".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب