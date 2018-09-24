بومبيو يأمل بأن تفرج تركيا قريبا عن القس الاميركي
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بومبيو خلال مؤتمر صحافي في نيويورك الاثنين في 24 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
اعرب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاثنين عن أمله في ان تفرج تركيا قريبا عن القس الاميركي اندرو برانسون الذي لا يزال في الاقامة الجبرية واثارت قضيته ازمة دبلوماسية بين واشنطن وانقرة.
وردا على سؤال على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة عن شائعات مفادها انه سيتم الافراج عن برانسون هذا الشهر، قال بومبيو "قد يتم الافراج عنه هذا الشهر، كان ينبغي الافراج عنه الشهر الفائت وكان ينبغي الافراج عنه اليوم تحديدا".
واضاف "لقد تحدثنا الى الاتراك وهم يعرفون ما نريد" على ان تجري مباحثات اخرى هذا الاسبوع في نيويورك.
وتابع "ينبغي ان تفرج تركيا فورا عن القس برانسون وعن الاميركيين الاخرين المحتجزين في تركيا".
وتسبب اعتقال برانسون لعام ونصف عام ثم وضعه في الاقامة الجبرية بازمة دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة، اضيفت الى خلافات اخرى بين البلدين الحليفين محورها ملفات عدة وخصوصا النزاع السوري.
وفرضت واشنطن خلال الصيف سلسلة عقوبات على تركيا التي ردت بالمثل. وادت هذه العقوبات الى انهيار الليرة التركية في آب/اغسطس.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب