بومبيو يؤكد أنه ليس كاتب المقال حول ترامب في صحيفة "نيويورك تايمز" ويعتبره "مؤسفا"
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وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يتحدث الى الصحافيين بعد لقائه نظيره الهندي في نيودلهي في 6 ايلول/سبتمبر.(afp_tickers)
أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الخميس أنه ليس كاتب المقال الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بدون توقيع وتضمن انتقادات شديدة للرئيس دونالد ترامب، واعتبره "مؤسفا".
وقال بومبيو في نيودلهي "يجب أن لا يتفاجئ أحد بأن صحيفة نيويورك تايمز الليبرالية التي هاجمت هذه الادارة باستمرار، اختارت نشر هذا المقال".
وصرح للصحافيين "لو كانت هذه الصحيفة دقيقة لما اختارت أن تأخذ كلمات شخص ناقم ومخادع ولاعب رديء ونشرها في صحيفتهم. أنه أمر مؤسف أكثر من أي شيء آخر".
وأضاف "أنا أنطلق من مبدأ أنه إذا لم تكن تريد تنفيذ إرادة القائد، فأمامك خيار واحد وهو أن تغادر. ولكن وبدلا من ذلك فإن هذا الشخص، وبحسب نيويورك تايمز، اختار ليس فقط البقاء بل كذلك تقويض ما يحاول الرئيس ترامب وهذه الإدارة أن تفعله".
وأضاف "اقول لكم أنني أجد جهود الاعلام لتقويض هذه الادارة مقلقة للغاية".
وجاء في المقال الذي قالت الصحيفة أن كاتبه هو مسؤول أميركي بارز أن موظفي ترامب يرونه شخصا خطيرا على البلاد.
وردّ ترامب بتغريدة من كلمة واحدة الأربعاء على المقال، متسائلاً بالخط العريض ما إذا كان ما تعرّض له هو فعل "خيانة؟".
وأكد بومبيو "أنا لم أكتب المقال".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب