هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2019 01:21 م

بومبيو يتحدث الى الصحافة في وزارة الخارجية 15 آذار/مارس 2019

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة عن أمله باستمرار مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية بعد ورود تقارير تفيد بأن بيونغ يانغ تدرس تعليق المحادثات.

وقال بومبيو "نأمل في ان نكون قادرين على الاستمرار في عقد هذه المحادثات".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" في وقت سابق عن نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي أن بلادها ترفض الإذعان ل"المطالب الاميركية بأي شكل" بعد قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الاميركي دونالد ترامب والتي انتهت بدون اتفاق.

وكان ترامب صرح للصحافيين في مؤتمر صحافي في هانوي بعد انتهاء القمة أن الزعيم الكوري الشمالي تعهد إبقاء التجارب الصاروخية والنووية مجمدة.

وأعرب محللون عن مخاوفهم من أن يكون التغيّر في نبرة بيونغ يانغ قد يعني استئناف التجارب، لكن بومبيو حافظ على تفاؤله ببقاء التجميد ساريا.

وقال بومبيو "في هانوي وفي مناسبات مختلفة تحدث كيم مباشرة الى الرئيس والتزم أنه لن يستأنف التجارب النووية أو الصاروخية".

واضاف "لدينا أمل كبير في أنه سيفي بالتزامه".

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