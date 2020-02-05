هذا المحتوى تم نشره يوم 05 فبراير, 2020 07:42 م

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مينسك السبت الأول من شباط/فبراير 2020

يتوجه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى افريقيا منتصف شباط/فبراير في زيارته الاولى للقارة السوداء التي لم تبد ادارة دونالد ترامب اهتماما كبيرا بها حتى الان.

واعلنت الخارجية الاميركية في بيان الاربعاء ان بومبيو سيتوجه في 14 شباط/فبراير الى المانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للامن قبل ان يزور دكار في 15 و16 منه حيث يبحث مع الرئيس السنغالي ماكي سال تعزيز العلاقات بين البلدين على صعيدي الامن والاقتصاد.

وينتقل في 17 الشهر الى لواندا، حيث يلتقي رئيس انغولا جواو لورنسو "لتكرار دعم الولايات المتحدة لجهود انغولا ضد الفساد وبهدف ارساء الديموقراطية"، على ما قالت المتحدثة باسم الدبلوماسية الاميركية مورغن اورتيغوس. وسيجتمع بومبيو ايضا برجال اعمال في هذا البلد النفطي.

وحتى 19 شباط/فبراير، سيزور الوزير اديس ابابا حيث يلتقي رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد الحامل جائزة نوبل للسلام لتحقيق تقاربا مع اريتريا المجاورة ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي.

ولم تظهر ادارة ترامب اهتماما بالقارة السوداء، حتى ان الرئيس الاميركي تعرض لانتقادات حين ادلى بتصريحات مسيئة بحق هايتي ودول افريقية اخرى.

وكان وزير الخارجية السابق في الادارة الحالية ريكس تيلرسون زار افريقيا في شباط/فبراير 2018 قبل اقالته فور عودته الى الولايات المتحدة.

ويتوجه بومبيو ايضا الى الرياض بين 19 و21 شباط/فبراير ليبحث مع المسؤولين السعوديين الملف الايراني والنزاع في اليمن، فضلا عن حقوق الانسان بحسب المتحدثة باسمه.

وسيتوقف قبل عودته الى واشنطن في سلطنة عمان للقاء السلطان الجديد هيثم بن طارق.

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