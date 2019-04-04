هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2019 02:12 م

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو فرنسا الخميس من فرض ضريبة على الشركات العملاقة الرقمية مثل فيسبوك وغوغل خلال لقائه وزير الخارجية جان إيف لو دريان.

وقالت الخارجية الاميركية في بيان بعد الاجتماع في واشنطن "حث وزير الخارجية بومبيو فرنسا على عدم الموافقة على ضريبة الخدمات الرقمية التي ستؤثر سلبا على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها".

واعدت الحكومة الفرنسية مشروع قانون لفرض ضريبة على عمالقة الانترنت غوغل وامازون وفيسبوك وآبل.

وسبق ان اعلنت وزارة الخزانة الاميركية في آذار/مارس أن الولايات المتحدة تعتزم اللجوء الى منظمة التجارة العالمية في شان الضرائب التي تنوي فرنسا ودول اوروبية اخرى فرضها.

ورد وزير المال الفرنسي برونو لومير أن فرنسا "دولة حرة وسيدة تقرر ضرائبها بنفسها في شكل حر وسيد".

وعلى هامش الاحتفالات بالذكرى السبعين لقيام حلف شمال الاطلسي في واشنطن، بحث بومبيو ولودريان ايضا في النزاع السوري وخصوصا قضية الجهاديين الأجانب وبينهم العديد من الفرنسيين المعتقلين لدى المقاتلين الاكراد في شمال شرق سوريا، بحسب الخارجية الاميركية.

وتدعو واشنطن دولا مثل فرنسا الى اعادة مواطنيها من المقاتلين الجهاديين ومحاكمتهم، لكن باريس تبدي تحفظا عن ذلك حتى الان.

وناقش الوزيران ايضا المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك