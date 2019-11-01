هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 06:34 م

دعت الولايات المتحدة الجمعة الحكومة العراقية الى "الاصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين الذين يطالبون باسقاط النظام رغم وعود المسؤولين باصلاحات.

وانتقد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في بيان أيضا التحقيق الذي أجرته السلطات في بغداد حول أعمال العنف الدامية التي تخللت التظاهرات، معتبرا أنها "تفتقر الى الصدقية الضرورية"، ومؤكدا أن "العراقيين يستحقون العدالة وأن تتم محاسبة المسؤولين فعليا".

وأضاف "ينبغي التخفيف من القيود المشددة التي فرضت أخيرا على حريتي الصحافة والتعبير"، معتبرا انه "لا يمكن فصل" هذه الحريات "عن أي اصلاح ديموقراطي".

وكان بومبيو طلب منذ بداية تشرين الاول/اكتوبر من الحكومة العراقية أن تحترم مطالب المتظاهرين وتلتزم "أكبر قدر من ضبط النفس".

ويأتي موقفه الجديد فيما دخلت الاحتجاجات الشعبية شهرها الثاني مع تحذير المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني الجمعة من تدخل أي "طرف اقليمي او دولي" في الأزمة.

وأكد السيستاني في خطبته التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء أن التغيير "موكول إلى اختيار الشعب العراقي (...) وليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين، أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم".

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