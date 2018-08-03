بومبيو يدعو الى مواصلة "الضغوط" على كوريا الشمالية
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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في سنغافورة 4 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت الى مواصلة الضغوط على كوريا الشمالية، مع تنامي القلق من التقدم البطيء لبيونغ يانغ في مجال نزع أسلحتها النووية.
وطالب بومبيو بمواصلة "الضغوط الدبلوماسية والإقتصادية" على كوريا الشمالية قبيل انعقاد منتدى آسيان الأقليمي في سنغافورة، حيث يتواجد ايضا نظيره الكوري الشمالي ري يونغ لحضور المنتدى الذي يعقد في وقت لاحق السبت.
لكن بومبيو قال انه لم يلتق بعد بالوزير الكوري الشمالي على هامش المنتدى.
وكان زعيم كوريا الشمالية قد وقّع التزاما مبهما بعد قمة تاريخية مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في حزيران/يونيو ل"نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، وهو التزام بعيد عن مطلب الولايات المتحدة القديم والثابت بنزع سلاح بيونغ يانغ النووي بشكل كامل ونهائي ومتحقق منه.
وفيما لم تظهر سوى إشارات صغيرة للتقدم على هذاالصعيد منذ القمة، تشير تقارير إخبارية الى ان بيونغ يانغ مستمرة ببناء الصواريخ، وهناك مخاوف ايضا من أن بعض الدول تعمل على تخفيف حدة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب