محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 01:52 ص 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 01:52

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في سنغافورة 4 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)