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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 12:01 م 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:01

صحافي رويترز المحتجز في بورما وا لون اثناء اقتياده الى قاعة المحكمة (afp_tickers)