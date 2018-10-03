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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 03:41 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 15:41

دعا وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو طالبان الافغانية الى "اغتنام فرصة الحوار" مع حكومة كابول، وفق ما نقلت الخارجية في بيان الاربعاء.

واورد البيان انه خلال لقائه الثلاثاء وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في واشنطن، "اعتبر (بومبيو) ان هناك دينامية لاحراز تقدم في عملية السلام الافغانية".

وتتكثف الجهود الدبلوماسية لدفع طالبان الى التفاوض مع حكومة كابول، مع وقف غير مسبوق لاطلاق النار في حزيران/يونيو ولقاء بين مسؤولين اميركيين وممثلين للمتمردين في تموز/يوليو الفائت في قطر. لكن هجمات عدة أدت الى تراجع الامال باحراز نجاح دبلوماسي.

واضافت الخارجية الاميركية ان بومبيو شدد مع نظيره الباكستاني "على الدور المهم الذي تستطيع ان تؤديه باكستان للتوصل الى تسوية يتم التفاوض في شأنها في افغانستان".

وتتهم واشنطن المسؤولين الباكستانيين بتجاهل المجموعات الجهادية التي تشن هجمات في افغانستان انطلاقا من قواعد خلفية على طول الحدود بين البلدين، وخصوصا شبكة حقاني، الامر الذي تنفيه اسلام اباد.

وبعد اتصاله الاول برئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان اثر انتخابه، اثار بومبيو جدلا في آب/اغسطس حين اعلن انه دعاه "الى اتخاذ تدابير حاسمة بحق جميع الارهابيين الذين ينشطون في باكستان".

لكن اسلام اباد نفت كلام بومبيو مؤكدة انه لم تتم الاشارة ابدا "خلال الحديث الى ارهابيين ينشطون في باكستان".

ومذاك، التقى بومبيو السلطات الجديدة معلنا انه يريد "طي صفحة" العلاقات المتوترة مع اسلام اباد.

واكد بومبيو الاربعاء بحسب بيان الخارجية ان "الولايات المتحدة تتطلع الى العمل مع الحكومة الجديدة في باكستان"، مضيفا انه يريد "مواصلة حوار بناء".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب