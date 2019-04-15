هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 03:47 ص

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مرتدياً قميصاً أسود وعن يساره الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أثناء زيارة إلى جسر سيمون بوليفار الدولي الذي يربط مدينة كوكوتا الكولومبية بمدينة سان أنطونيو دي تاتشيرا الفنزويلية في 14 نيسان/أبريل 2019.

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد خلال زيارة قصيرة إلى مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية مع فنزويلا الرئيس نيكولاس مادورو إلى فتح حدود بلاده للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في كوكوتا (شرق) "مادورو، افتح هذه الجسور، افتح هذه الحدود، يمكنك وضع حدّ لكل هذا اليوم".

وأكّد الوزير الأميركي أنّ "الولايات المتحدة ستواصل استخدام كلّ الوسائل السياسية والاقتصادية المتاحة لمساعدة الفنزويليين"، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي فرضتها واشنطن على كراكاس في محاولة لخنق سلطة مادورو اقتصادياً.

وشدّد بومبيو على أنّ "اغتصاب (السلطة) من قبل نيكولاس مادورو يجب أن ينتهي"، داعياً "الجهات الديموقراطية الفاعلة في فنزويلا إلى عدم اليأس".

والتقى بومبيو في كوكوتا بلاجئين فنزويليين، ثم توجّه إلى مدخل جسر سيمون بوليفار الذي يربط مدينة كوكوتا الكولومبية بمدينة سان أنطونيو دي تاتشيرا الفنزويلية والذي أغلقته كراكاس في 22 شباط/فبراير وما زال مغلقاً مذاك شأنه شأن ثلاثة جسور حدودية أخرى.

ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي، أي نحو 10 بالمئة من الفنزويليين، خارج بلادهم. وتتوقّع الأمم المتحدة أن يرتفع عددهم إلى 5,3 ملايين بنهاية العام 2019.

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