هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر, 2018 04:21 م 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:21

وجه وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاحد تحذيرا ضمنيا الى المسؤول الثاني في وزارة العدل التي تشهد سجالا جديدا حول أهلية الرئيس دونالد ترامب للحكم، داعيا من لا يؤيدون الرئيس الى الاستقالة.

وقال بومبيو في برنامج فوكس نيوز صنداي "كنت واضحا جدا منذ بداية عملي في هذه الادارة: اذا كنتم لا تستطيعون ان تكونوا جزءا من الفريق، اذا كنتم لا تدعمون هذه المهمة، فينبغي تاليا التفكير في امر آخر".

واضاف "نحتاج الى جميع من يساعدون في انجاز مهمة الرئيس ترامب على اكمل وجه، وآمل بان يشارك كل شخص في كل وكالة حكومية، سواء العدل او مكتب التحقيقات الفدرالي او الخارجية، في هذه المهمة في شكل جيد".

وذكرت وسائل اعلام اميركية ان المسؤول الثاني في وزارة العدل رود روزنستين تحدث في مستهل ولاية ترامب عن امكان اقصائه من الحكم عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور. واقترح يومها في حضور شهود تسجيل ما يقوله الرئيس من دون علمه لكشف "الفوضى" التي تسود البيت الابيض.

ورغم نفي روزنستين هذه المعلومات، فانه لا يزال في دائرة اهتمام ترامب وخصوصا انه يشرف على التحقيق حول تواطؤ محتمل بين فريق حملة الرئيس وروسيا العام 2016.

وسئل بومبيو عما اذا كان يعمل بامر الكلام الذي نسب الى روزنستين فاجاب "لا من قريب ولا من بعيد".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب