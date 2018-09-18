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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 11:09 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 23:09

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقر وزارة الخارجية في واشنطن في 21 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)