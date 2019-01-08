بومبيو يزور عمان في مستهل جولة تقوده الى ثماني دول عربية

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يناير, 2019 07:35 ص

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو متحدثا الى الصحافيين على متن الطائرة التي تقله الى الشرق الاوسط في 7 كانون الثاني/يناير 2019.

يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء الى العاصمة الأردنية عمان في مستهل جولة عربية ستقوده إلى ثماني دول عربية لإجراء محادثات تركّز بشكل خاص على ملفّات اليمن وسوريا وإيران.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الاردنية إن وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الاميركي "سيعقدان مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة في عمان".

ومن المفترض أن يستقبل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بومبيو عصر الثلاثاء بحسب برنامج الزيارة.

وغادر بومبيو برفقة زوجته سوزان الإثنين قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن متّجهاً إلى الشرق الأوسط لبدء جولته الشرق الاوسط التي تستغرق ثمانية أيام يزور خلالها كلاًّ من عمّان والقاهرة والمنامة وأبوظبي والدوحة والرياض ومسقط وأخيراً الكويت.

ورغم أنّ جولة بومبيو ليست الأولى له في المنطقة إلا أنّها تأتي بعد سلسلة أحداث أعادت خلط الأوراق في الشرق الأوسط وأثرت على تحالفات قائمة.

وكان ترامب أثار مفاجأة قبيل عيد الميلاد بإعلانه أنّه قرّر أن يسحب "فوراً" القوات الأميركية المنتشرة في سوريا لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وأثار هذا القرار مخاوف حلفاء واشنطن، لكنّ ترامب حاول بعد ذلك تبديد مخاوف الحلفاء وبات يتحدّث عن انسحاب "بطيء" يتمّ "على مدى فترة من الزمن".

والاثنين كتب الرئيس الاميركي في تغريدة "سنغادر (سوريا) بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم الدولة الاسلامية، والتصرّف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي الأمور".

وقبيل مغادرته واشنطن، أعلن بومبيو أنّ تركيا تعهّدت "حماية" المقاتلين الأكراد في سوريا بعد أن تنسحب القوات الأميركية من هذا البلد تنفيذاً لقرار ترامب.

والأحد أكّد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون خلال زيارة إلى إسرائيل أنّ الانسحاب الأميركي من سوريا يجب أن يتمّ مع "ضمان" الدفاع عن حلفاء واشنطن وفي مقدمّهم إسرائيل والأكراد.

وخلال المحطة الثانية لجولة بومبيو في القاهرة، سيلقي خطابا حول التزام الولايات المتحدة "بالسلام والازدهار والاستقرار والامن في الشرق الاوسط" كما أوضحت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة.

وعلى جدول أعمال محادثات الوزير الاميركي في أبوظبي والرياض ومسقط والكويت أيضا الحرب في اليمن حيث دخل وقف لاطلاق النار حيز التنفيذ في مدينة الحديدة بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية إثر محادثات سلام جرت في السويد.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك