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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 03:05 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 15:05

اعتبر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء ان قرار محكمة العدل الدولية في شأن العقوبات على طهران يشكل "هزيمة لايران" رغم انها أمرت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع الانسانية.

واوضح بومبيو ان القرار "رفض في شكل قاطع كل طلبات ايران التي لا اساس لها" لرفع العقوبات الاميركية في شكل شامل.

وقال "نعمل في شكل وثيق مع وزارة الخزانة لضمان استمرار بعض عمليات التبادل مع ايران التي تشمل السلع الانسانية"، مؤكدا ان واشنطن تتخذ اجراءات لعدم المساس بالحاجات الانسانية للايرانيين.

كذلك، اعلن ان الولايات المتحدة انهت "معاهدة الصداقة" التي وقعت العام 1955 مع ايران والتي استندت اليها محكمة العدل لتبرير قرارها، وقال "انه قرار كان ينبغي، بصراحة، اتخاذه قبل 39 عاما" خلال الثورة الاسلامية في 1979 والتي افضت الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

لكنه لفت الى انه "اصيب بخيبة امل" ل"عدم اقرار المحكمة بانها غير مؤهلة لاتخاذ قرارات في شأن قضايا مرتبطة بالعقوبات الاميركية"، معتبرا ان "ايران لجأت الى محكمة العدل الدولية لاسباب سياسية ودعائية" ومنددا بملف "لا اساس له".

وأمرت محكمة العدل الدولية الاربعاء الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع "الانسانية" المفروضة على ايران، في قرار اعتبرت طهران انه يؤكد أحقيتها في حين اكدت واشنطن ان "لا قيمة له".

ويأتي القرار المفاجئ للمحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الامم المتحدة مقرها في لاهاي، بعدما نظر القضاة في الشكوى المقدمة من ايران لوقف العقوبات الاقتصادية التي اعاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرضها في ايار/مايو الماضي بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى في تموز/يوليو 2015.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب