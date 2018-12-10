بومبيو يعد بعلاقات قوية مع لندن في حال انفصلت عن الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 ديسمبر, 2018 04:29 م

بومبيو في صورة من الارشيف

وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين بعلاقات قوية مع بريطانيا في حال توجه الحليف القديم إلى انفصال عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وفي حين أرجأت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تصويتا برلمانيا حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال بومبيو إن الولايات المتحدة وبريطانيا تعملان "بشكل أوثق في كل جهة من علاقاتنا" وضمنها التجارة.

وأضاف في مقابلة اذاعية "اذا كان هناك بريكست قاس، فسأظل واثقا جدا بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستستمران في إقامة علاقة خاصة".

وقال "من المؤكد أنها مهمة بالنسبة إليهم، لكن الأمر مهم كثيرا بالنسبة الينا أيضا".

وقد أشاد الرئيس دونالد ترامب علنا بالخصوم المحافظين لماي الذين يريدون قطيعة مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب استفتاء بريطانيا عام 2016 بشأن الخروج من الاتحاد.

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