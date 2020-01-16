هذا المحتوى تم نشره يوم 16 يناير, 2020 11:57 م

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيشارك في مؤتمر يعقد في برلين نهاية الاسبوع ويهدف الى إطلاق عملية سلام في ليبيا، وفق بيان صادر عن الخارجية، معربا عن تأييده للجهود التي تبذل للتوصل الى هدنة في هذا البلد الافريقي.

وأفاد مسؤول أميركي أن بومبيو سيدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا واستئناف عملية السلام هناك التي تدعمها الأمم المتحدة، ولكن الأولوية بالنسبة اليه تثبيت الهدنة الهشة بين الاطراف المتحاربة.

وقال المسؤول للصحافيين مشترطا عدم الكشف عن هويته "الأولوية ستكون للمحافظة على استمرار وقف اطلاق النار".

وغادر المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا موسكو هذا الأسبوع بدون التوقيع على اتفاق لوقف لإطلاق نار وافقت عليه حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج لإنهاء تسعة أشهر من القتال.

والخميس أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن حفتر وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار وعن استعداده للمشاركه في مؤتمر برلين.

ودعمت الولايات المتحدة الحملة العسكرية التي قادتها أوروبا للاطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، ولكن دورها في الآونة الأخيرة كان ثانويا.

ونشطت قوى أجنبية أخرى بشكل متزايد في الحرب الليبية، حيث دعمت تركيا حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليا، في حين دعمت روسيا والسعودية ومصر حفتر الذي شن حملة للاستيلاء على طرابلس.

أما الولايات المتحدة فهي تدعم رسميا حكومة الوفاق، لكنها تحافظ على اتصالاتها بحفتر الذي أشاد به الرئيس دونالد ترامب بعد مكالمة هاتفية العام الماضي.

ووصل حفتر الخميس في زيارة مفاجئة الى العاصمة اليونانية أثينا التي لم تتم دعوتها للمشاركة في مؤتمر برلين، على الرغم من انها على خلاف حاد مع تركيا حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط.

ورفض المسؤول الأميركي التعليق على استبعاد اليونان، مشيرا الى أن القرار بهذا الشأن يعود لألمانيا.

وسيتوجه بومبيو مباشرة بعد محطته في برلين الى أميركا اللاتينية حيث سيقوم بجولة تشمل كولومبيا وكوستاريكا وجامايكا.

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