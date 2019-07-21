هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يوليو, 2019 09:30 م

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في اجتماع في وزارة الخارجية في 18 تموز/يوليو 2019

أقرّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد بإحراز المكسيك "تقدما مهما" في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان.

والتقى بومبيو الاحد في المكسيك نظيره مارسيلو إبرارد في اطار جولة له في أميركا اللاتينية شملت الأرجنتين والإكوادور.

وبحسب وزارة الخارجية المكسيكية فإن بومبيو "أقر بالتقدم الكبير للعمليات المكسيكية وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 7 حزيران/يونيو في واشنطن".

ومن خلال تهديده جارته الجنوبية بعقوبات جمركية، دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكسيك في الآونة الأخيرة الى تشديد رقابتها الحدودية، وهو ما ساهم في تقليل عدد الوافدين الى الحدود بنسبة 28 في المئة في حزيران/يونيو. كما وافقت المكسيك على أن تُبقي على أراضيها طالبي اللجوء، الى حين دراسة ملفاتهم في المحاكم الأميركية.

وعلى الرغم من انخفاض اعداد الوافدين، فإن مراكز حرس الحدود ومراكز الاحتجاز مزدحمة تماما، كما أن الظروف المعيشية السيئة داخلها باتت محل انتقادات كثيرة.

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