هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 02:35 م

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى وزارة الخارجية في واشنطن في 22 نيسان/ابريل 2019

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين أن روسيا ستسعى إلى التدخل في الانتخابات الأميركية لعقود مقبلة، متعهدا بأن واشنطن ستحاول احباط مساعيها.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن تتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الاميركية المقبلة، بعد أن أظهر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر أن موسكو حاولت التأثير على انتخابات 2016، قال بومبيو انه يجب توقع حملة روسية مشابهة العام المقبل.

الا أنه انتقد التركيز في واشنطن على الدور الروسي وهو ما أغضب الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف في منتدى صحيفة "ذا هيل" أنه "لا شك في أنهم (الروسي) شكلوا تهديدا على انتخاباتنا في 1974 كذلك، وتدخلوا في انتخاباتنا في الثمانينات".

وتابع "يدهشني جداً أن تشعر هذه المدينة بالصدمة لحقيقة أن الروس لا يهمهم أمرنا .. ويجب أن نتوقع أن يواصل الروس فعل ذلك في 2050".

إلا أنه قال إن ترامب "اصدر توجيهات لنا جميعاً بأن نركز بشكل كبير" على مواجهة تدخل روسيا وغيرها من الأعداء.

وتحدث تحقيق مولر الذي القى بظلاله على ترامب منذ توليه الرئاسة، عن محاولات روسية واسعة للتأثير على الانتخابات، إلا أنه لم يجد دليلا على تواطؤ حملة ترامب مع موسكو.

وأعرب ترامب منذ ذلك الوقت عن غضبه من الحزب الديموقراطي مؤكداً أنه فاز بالرئاسة عن جدارة.

وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات وتتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول من بينها فنزويلا.

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