بومبيو يلتقي كيم جونغ أون الاحد في كوريا الشمالية (الخارجية الاميركية)
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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك في 28 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيلتقي في بيونغ يانغ الأحد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في محاولة لتسريع عملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت إنّ بومبيو، الذي يحاول ترتيب قمة ثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي بعد قمتهما التاريخية في سنغافورة في حزيران/يونيو، سيزور أيضاً اليابان وكوريا الجنوبية والصين.
وستكون هذه المرة الثالثة التي يجتمع فيها بومبيو بزعيم كوريا الشمالية، في حين أن زيارته ستكون الرابعة الى هذا البلد.
وأوضحت نويرت "لدينا ما يكفي من الثقة لركوب الطائرة ومواصلة المفاوضات" حول آليات نزع القدرات النووية للنظام الكوري الشمالي.
وكان بومبيو أعلن الأسبوع الماضي إثر لقائه نظيره الكوري الشمالي أنّه يأمل حصول قمة ثانية بين ترامب وكيم "خلال فترة ليست طويلة جداً".
وسيستهل المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" جولته الآسيوية بزيارة إلى طوكيو حيث سيلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
ومن طوكيو سينتقل الوزير الأميركي إلى بيونغ يانغ ثم يتوجه الى سيول للقاء الرئيس مون جاي-إن، على أن يختتم جولته في الصين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب