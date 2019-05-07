هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2019 09:33 ص

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدى مغادرته روفيينامي في فنلندا بعد المشاركة في لقاء وزاري لدول مجلس القطب الشمالي في 7 أيار/مايو 2019

ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة مقررة الثلاثاء لألمانيا قبل ساعات من الموعد المحدد لوصوله إلى برلين، بسبب "مسائل ملحة"، على ما أوضحت المتحدثة باسمه، بدون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

وقالت المتحدثة مورغان أورتاغوس "علينا للأسف أن نرجئ اللقاءات في برلين بسبب مسائل ملحة"، من غير أن توضح ما إذا كان بومبيو لا يزال يعتزم زيارة لندن الأربعاء.

وأكدت المتحدثة "ننتظر بفارغ الصبر أن نحدد موعداً جديداً لهذه السلسلة من اللقاءات المهمة. وزير الخارجية يتطلع إلى زيارة برلين قريباً".

وكان من المقرر ان يتلقي بومبيو الثلاثاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونظيره الألماني هايكو ماس، بعدما ألقى خطاباً هجومياً حول سياسة بلاده في القطب الشمالي الاثنين في روفيينامي في فنلندا.

ويفترض أن يجري محادثات الأربعاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وأن يمهد الطريق لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لندن المقررة بين 3 و5 حزيران/يونيو.

وكان بومبيو سيختتم جولته الدبلوماسية في غرينلاند، حيث تقلق الاستثمارات الصينية المتنامية الولايات المتحدة.

ولا مؤشر حول ما إذا كان وزير الخارجية الأميركي سيستكمل جولته إلى غرينلاند أو لا.

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