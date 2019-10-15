هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 01:31 ص

قيس سعيّد يحتفل بفوزه في الانتخابات الرئاسية في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2019

هنّأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء الشعب التونسي ورئيسه الجديد قيس سعيّد، قائلاً إن انتخابه شكّل "علامة فارقة مهمّة على طريق الديموقراطية في تونس".

وقال بومبيو في بيان "أهنّئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حقّ التصويت الذي ناله بشقّ الأنفس".

وأضاف أنّ "الولايات المتحدة تتطلّع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيّد لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا".

وانتخب قيس سعيّد، أستاذ القانون المغمور، رئيساً لتونس الأحد بأكثرية ساحقة ناهزت 73% في المئة من الأصوات، مقابل 27% من الأصوات لمنافسه رجل الأعمال الملاحق قضائياً نبيل القروي.

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