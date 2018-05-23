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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 03:17 م 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 15:17

وزير الخارجية الأميركية الجديد مايك بومبيو في حفل ادائه القسم في وزارة الخارجية في واشنطن في الثاني من أيار/مايو 2018

اعتبر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء ان القمة المقررة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون تعتمد في الوقت الحالي على كيم.

وفي جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي قال بومبيو ردا على سؤال عن القمة المقرر ان تجري في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو، "هذا القرار سيعود في النهاية الى الزعيم كيم"، مضيفا "هو من طلب اللقاء والرئيس وافق على لقائه .. وآمل بان يتم هذا اللقاء".

وكان بومبيو اكد في وقت سابق ان قمة سنغافورة "لا تزال مقررة في 12 حزيران/يونيو" في حين اشار دونالد ترامب الثلاثاء للمرة الاولى الى احتمال ارجائها.

واوضح بومبيو ايضا انه سيتراس بنفسه فريق المفاوضين وليس مستشار الامن القومي جون بولتون المعروف بتشدده حيال بيونغ يانغ.

وردا على سؤال عما تعنيه عبارة "نزع كامل للسلاح النووي" بالنسبة الى الاميركيين، قال بومبيو "هناك عناصر عدة في نظامهم تهدد اميركا، وهذا يشمل اسلحة وصواريخ وتكنولوجيا تواكبها. انها اذن المحركات والانظمة المرتبطة باطلاق اجسام فضائية اضافة الى برنامج الصواريخ".

واوضح ان هذا يشمل ايضا "انتاجهم للمواد المشعة والتكنولوجيا التي تتيح انتاج هذه المواد وكل العلوم الهندسية والبحثية والتطويرية المتصلة بذلك".

وردا على سؤال اخر عن امكان احتفاظ بيونغ يانغ ببرنامج نووي مدني اكتفى بالقول انه "لن يكون ملائما ان يملكوا القدرة على تخصيب" اليورانيوم، لكنه اكد انه غير قادر على تقديم اجابة اكثر وضوحا عن هذا السؤال في الوقت الراهن.

واذ اقر بان تفكيك الاسلحة النووية سيكون "عملية صعبة وطويلة لا تعني فقط الاميركيين" بل "شركاء اخرين" بينهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد على وجوب ان يتم هذا التفكيك "سريعا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب