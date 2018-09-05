هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 09:45 ص 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:45

صورة من الأرشيف التقطت بتاريخ 21 آب/اغسطس 2018 تظهر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقر وزارة الخارجية في واشنطن

عقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اجتماعات ودية مع عدد من المسؤولين الباكستانيين في اسلام اباد الاربعاء بعد ساعات من قوله أنه يأمل في اصلاح العلاقات المتوترة بين بلاده وباكستان.

وتأتي اللهجة التصالحية بين بومبيو ونظيره الباكستاني شاه مسعود قريشي بعد ايام من تأكيد واشنطن خططها إلغاء مساعدات عسكرية لباكستان بقيمة 300 مليون دولار.

وقال بومبيو اثناء الزيارة الأولى الى باكستان التي يقوم بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) السابق منذ توليه منصب وزير الخارجية، لرئيس الوزراء عمران خان انه "مسرور" من نتائج اجتماعه مع قريشي.

وقال "لقد عقدنا اجتماعا ممتازا، وانا مسرور جدا بهذا الاجتماع"، بحسب تقرير وزع على الصحافيين.

وخان الذي أعرب عن مشاعر معادية للولايات المتحدة في الماضي ولكن تعهد بإقامة علاقات أكثر توازنا من منصبه رئيسا للوزراء، صرح أنه يأمل في فتح صفحة جديدة مع واشنطن.

وقال خان، لاعب الكريكيت السابق الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم في 1992، "الرجل الرياضي دائما متفائل .. عندما يدخل الملعب فإنه يفكر بأنه سيفوز" بحسب التقرير.

ويتهم المسؤولون الأميركيون إسلام أباد بتجاهل أو حتى التعاون مع مجموعات مسلحة على غرار حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني اللتين تشنان هجمات في أفغانستان من ملاذات آمنة على الحدود بين البلدين.

ويشتبه البيت الأبيض بأن وكالة الاستخبارات الباكستانية وغيرها من الهيئات العسكرية في باكستان تساهم في تمويل وتسليح طالبان لأسباب عقائدية ولمواجهة النفوذ الهندي في أفغانستان.

ويعتقد كذلك أن شن باكستان حملة أمنية ضد الحركة المتطرفة سيكون له دور محوري في تقرير نتيجة الحرب المشتعلة منذ سنوات في أفغانستان.

وصرح بومبيو على متن الطائرة قبل زيارته الى جنوب اسيا ان الوقت قد حان "لطي الصفحة" مشيرا الى ان انتخاب خان، الذي وعد بالسعي لتحسين العلاقات مع واشنطن، يمكن ان يوفر زخما جديدا.

وقال "أنظروا، أعتقد أن هناك حكومة جديدة هذه المرة (...) وآمل أن نتمكن من طي صفحة الماضي وتحقيق تقدم. هناك توقعات حقيقية".

واضاف "هناك الكثير من التحديات بين بلدينا بكل تأكيد لكننا نأمل بأن نجد أرضية مشتركة مع القيادة الجديدة والبدء بالعمل على حل بعض مشكلاتنا معا".

- "هدف مشترك" -

وأضاف "أنا على أمل بأننا سنتمكن من إقناعهم بتقديم هذه المساعدة"، مضيفا أنه اتفق مع خان خلال محادثاته معه على أن السلام في أفغانستان هو "هدف مشترك".

وأكد في تصريحات سابقة إمكانية إعادة تقديم الدعم العسكري في ظل الظروف المناسبة.

وقال "كنا نقدم هذه الموارد عندما كان الأمر منطقيا بالنسبة للولايات المتحدة (...) عندما يحدث ذلك مجددا، أنا واثق من أننا سنقدم إلى الرئيس ما يبرر ذلك".

وأشار إلى أنه سيلتقي خلال زيارته إلى باكستان قائد الجيش النافذ الجنرال قمر جاويد باجوا ووزير الخارجية شاه محمود قريشي.

وتشكل تصريحات بومبيو الأخيرة تحولا في لهجة واشنطن حيال الدولة المسلمة المسلحة نووياً في ظل رئيس وزرائها الجديد، وهو لاعب كريكت سابق وصل إلى السلطة في تموز/يوليو وسط قلق بشأن إمكانية مواصلته سياسة التسامح مع المجموعات الإرهابية.

وكانت الولايات المتحدة تحدثت عن "عيوب" في العملية التي سبقت الانتخابات في باكستان لكنها أكدت مع ذلك استعدادها للعمل مع الحكومة الجديدة.

وأكد بومبيو كذلك أن مندوب واشنطن السابق لدى كابول وبغداد والأمم المتحدة زلماي خليلزاد سيتولى قيادة جهود السلام في أفغانستان.

وقال "سينضم السفير خليلزاد إلى فريق وزارة الخارجية لمساعدتنا في جهود المصالحة وسيصبح بالتالي الشخصية القيادية في وزارة الخارجية لهذا الهدف".

وتوجه بومبيو إلى السفارة الأميركية لدى وصوله ضمن موكب شمل حوالي 20 مركبة وقوات من الشرطة.

ومن المقرر ان يمضي بومبيو ساعات قليلة في باكستان يغادرها لاحقا إلى الهند حيث سينضم إليه وزير الدفاع جيم ماتيس لمناقشة مسائل عدة تتعلق بالدفاع والتجارة مع نظيريهما هناك.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب