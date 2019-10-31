هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 05:48 ص

شعار بوينغ على جدار المصنع في رينتون بولاية واشنطن، في 12 آذار/مارس 2019

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأميركية بوينغ الخميس أنها أوقفت تحليق عدد يصل إلى خمسين من طئراتها "بوينغ 37 ان جي" بعد اكتشاف تشققات في هياكلها.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن وتبين أن اقل من خمسة بالمئة منها -- اي نحو خمسين طائرة -- تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها.

ويأتي هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الاسترالية "كوانتاس" منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تقوم بفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.

وكانت السلطة الأميركية لسلامة النقل أمرت مطلع الشهر الجاري بفحص طائرات "بوينغ 737 ان جي" التي قامت بأكثر من ثلاثين ألف رحلة.

يأتي ذلك بينما تواجه مجموعة بوينغ تبعات حادثي تحطم طائرتين "737 ماكس" أوديا بحياة 346 شخصا.

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