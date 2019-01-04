بيلوسي تدعو ترامب لإلقاء الخطاب عن حال الاتحاد نهاية كانون الثاني/يناير

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 07:51 ص

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مقر الكونغرس في واشنطن في 03 كانون الثاني/يناير 2019

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الخميس الرئيس دونالد ترامب إلى إلقاء الخطاب التقليدي عن حال الاتحاد أمام الكونغرس بكامل أعضائه في 29 كانون الثاني/يناير المقبل.

وكتبت بيلوسي في تغريدة على تويتر "دعوت دونالد ترامب إلى إلقاء خطابه عن حال الاتحاد أمام دورة مشتركة للكونغرس في 29 كانون الثاني/يناير 2019". ونشرت صورة للدعوة التي وجهتها إلى رئيس الولايات المتحدة.

وتقليديا، يدعو رئيس مجلس النواب سيد البيت الأبيض إلى إلقاء هذا الخطاب السنوي أمام مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.

وعادت الديموقراطية نانسي بيلوسي التي أصبحت رئيسة لمجلس النواب الخميس، لتشغل ثالث منصب في هرم السلطة السياسية الأميركية. وكانت شغلت المنصب نفسه من 2007 إلى مطلع 2011.

والرئيس ملزم إلقاء خطابه السنوي عن حال الاتحاد الذي يسمح له بأن يوضح سياسته للشعب الأميركي وممثليه في بداية السنة.

وكان جورج واشنطن ألقى أول خطاب عن حال الاتحاد في 08 كانون الثاني/يناير 1790.

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