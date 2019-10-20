هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أكتوبر, 2019 01:08 م

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في واشنطن في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019

وصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ومجموعة من النواب الأميركيين إلى الأردن لإجراء محادثات مع الملك عبد الله الثاني، وفق ما أعلن مكتبها السبت، بعد أيام على مواجهة بينها وبين الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع حول السياسة الاميركية في سوريا.

وقالت بيلوسي في بيان "مع تفاقم الأزمة في سوريا بعد التوغل التركي، اجرى وفدنا في محادثات مهمة بشأن تأثير ذلك على الاستقرار الإقليمي وتزايد تدفق المهاجرين والثغرة الخطيرة التي أعطيت لتنظيم الدولة الإسلامية وإيران وروسيا".

ووصف البيان الوفد الأميركي الزائر بأنه "من الحزبين" رغم أن عضو الكونغرس ماك ثورنبيري هو الجمهوري الوحيد المسجل على جدول الزيارة.

وتأتي زيارة الوفد الأميركي إلى الأردن بعد بدء تركيا عملية ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، في أعقاب سحب ترامب الجنود الأميركيين من المنطقة.

ودافع ترامب عن خطوته بوصفها "رائعة من الناحية الاستراتيجية" لكن في وقت سابق هذا الأسبوع انضم 129 عضوا من حزبه الجمهوري إلى الديموقراطيين في مجلس النواب في التنديد بالانسحاب.

والأربعاء انسحبت بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر من اجتماع عاصف في البيت الأبيض مع ترامب بشأن سوريا، في مؤشر الى تدهور العلاقات فيما يجري الديموقراطيون تحقيقا بهدف عزل ترامب.

وتوصلت الإدارة إلى وقف لإطلاق النار بين القوات التركية والكردية الخميس، لكن السبت تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وقتل في العملية التركية حتى الآن أكثر من 500 شخص بينهم عشرات المدنيين، فيما نزح قرابة 300 ألف داخل سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلون لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن الذي يشترك في حدود طولها 370 كلم مع سوريا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك