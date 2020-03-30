هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 03:19 ص

اختبرت بيونغ يانغ الاحد قاذفات صواريخ متعددة فائقة الضخامة حسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية الاثنين.

ولفتت الوكالة الى ان الاختبار تم الاحد "بنجاح"، مشيرة الى انه يهدف "للتحقق مرة اخرى من السمات التكتية والتكنولوجية لنظام الاطلاق الذي سيتم تسليمه الى الجيش الشعبي الكوري".

واشرف على الاختبار نائب رئيس اللجنة المركزية بحزب العمال الحاكم ري بيونغ تشول، حسب الوكالة.

تضاعف كوريا الشمالية منذ تشرين الثاني/نوفمبر تجارب الاسلحة بغياب تقدم في المفاوضات التي تأمل الولايات المتحدة التوصل من خلالها الى اقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي.

وتراوح هذه المفاوضات مكانها منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في شباط/فبراير 2019 في هانوي، وعلى رغم حصول لقاء رمزي جدا بين الرجلين في حزيران/يونيو الماضي بالمنطقة المنزوعة السلاح بين شطري شبه الجزيرة الكورية.

ويرى محللون ان بيونغ يانغ تحسن قدراتها العسكرية تدريجا على رغم العقوبات والادانات.

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