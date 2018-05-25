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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 06:29 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 06:29

أكدت كوريا الشمالية الجمعة انها لا تزال على استعداد لاجراء محادثات مع الولايات المتحدة بعد الغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة تاريخية كانت مقررة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون ما يعيد شبه الجزيرة الى حالة الغموض مجددا.

وفي إعلان مفاجئ ألغى ترامب الخميس قمة تاريخية كانت مقررة بعد أقل من ثلاثة أسابيع في سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي، منددا ب"الموقف العدائي" لنظام بيونغ يانغ الذي حذره من اي عمل "غبي او غير مسؤول".

أعلن ترامب الغاء قمة 12 حزيران/يونيو وفي رسالة مقتضبة من عشرين سطرا وجهها الى كيم.

وبرر البيت الأبيض القرار بعدم وفاء بيونغ يانغ "بسلسلة من الوعود". وقال مسؤول اميركي طالبا عدم كشف اسمه ان ترامب "املى بنفسه كل كلمة" في الرسالة.

وجاء رد فعل بيونغ يانغ الفوري على الاعلان تصالحيا.

فقد صرح كيم كي غوان النائب الاول لوزير الخارجية الكوري الشمالي في بيان نشرته وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية أن "الإعلان المباغت لإلغاء الاجتماع كان غير متوقع بالنسبة الينا ولا يسعنا الا ان نجده مؤسفا للغاية".

واضاف "نعلن مجددا للولايات المتحدة رغبتنا للجلوس وجهاً لوجه في أي موعد وباي شكل لحل المشكلة".

قبل الإلغاء، قالت كوريا الشمالية انها دمرت "بالكامل" موقع التجارب النووية في بونغي-ري، في خطوة وصفتها بأنها مبادرة حسن نية.

لكن فرص نجاح القمة بحد ذاتها كانت موضع تشكيك مؤخرا، بعد تشدد في الخطاب مجددا بين البلدين.

إذ حذر نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الإثنين خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الزعيم الكوري الشمالي من المراوغة مع واشنطن، وقال ان كوريا الشمالية قد ينتهي بها الامر مثل ليبيا "اذا لم يبرم كيم جونغ اون صفقة" بشأن برنامجه النووي.

وتعقيبا على ذلك، قالت نائبة وزير الشؤون الخارجية فيها تشوي سون هوي "لا يمكنني ان أكتم مفاجأتي تجاه تصريحات غبية وتنم عن جهل تصدر عن نائب رئيس الولايات المتحدة". واضافت "لن نتوسل الولايات المتحدة من أجل الحوار او نتعب انفسنا بإقناعهم اذا كانوا لا يريدون الجلوس معنا".

وكتب ترامب في رسالته الى كيم "للاسف ونظرا الى الغضب الهائل والعدائية الصريحة التي ظهرت في تصريحاتكم الاخيرة، اشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت عقد هذه القمة المقررة. وبالتالي ارجو اعتبار هذه الرسالة ابلاغا بأن قمة سنغافورة لن تعقد وذلك لمصلحة الطرفين رغم أنها ليست في مصلحة العالم".

لكن ترامب اضاف "في حال غيرتم رأيكم بخصوص هذه القمة المهمة للغاية، الرجاء عدم التردد في الاتصال بي أو الكتابة لي".

- "صدمة" -

وعبر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان عن أسفه و"صدمته" اثر الغاء القمة.

اما وزير التوحيد الكوري الجنوبي شو ميونغ غيون فقد اكد ان سيول ستواصل الحوار مع نظام كيم، موضحا انه "يبقى جديا في تنفيذ الاتفاق وبذل الجهود لاخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي وبناء السلام".

من جهتها، دعت الصين الجمعة كوريا الشمالية والولايات المتحدة الى البرهنة عن "حسن نية" والتحلي "بالصبر". وقال لو كانغ الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ان "الانفراج الاخير في شبه الجزيرة الكورية تم تحقيقه بعد جهود كبيرة وعملية التسوية السياسية ما زالت أمامها فرصة تاريخية".

ودعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاطراف الى مواصلة الحوار، بينما عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "الاسف" لإلغاء القمة و"الأمل" فى ان تعقد لاحقا.

لكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اكد انه يدعم القرار الاميركي.

وتؤكد واشنطن انها تريد نزع الاسلحة النووية للشمال بشكل "كامل وقابل للتحقق ولا يمكن الرجعة عنه". لكن كوريا الشمال تؤكد انها لن تتخلى عن اسلحتها النووية بالكامل قبل التأكد من انها لن تتعرض لاي عدوان اميركي.

- "فقدان للثقة" -

تحدث المسؤول في البيت الابيض عن "فقدان عميق للثقة" وعبر خصوصا عن اسفه لان الكوريين الشماليين لم يحضروا الى الاجتماع التحضيري الاسبوع الماضي في سنغافورة.

وقال ان "البيت الابيض ارسل مساعد امينه العام وفريقا. انتظروا وانتظروا لم يصل الكوريون الشماليون. لم يقل لنا الكوريون الشماليون شيئا".

واشار المسؤول نفسه الى التصريحات الكورية الشمالية التي انتقدت بشدة "التدريب العسكري المشترك الروتيني" الذي تجريه واشنطن وسيول في شبه الجزيرة، والغاء بيونغ يانغ للقاء مع الكوريين الجنوبيين، قال ان كل ذلك هو امثلة على "وعود لم يتم الالتزام بها".

لكن كيم كي غوان قال ان بيان كوريا الشمالية "لم يكن سوى رد على تصريحات قاسية صدرت عن الجانب الاميركي الذي يدفع باتجاه نزع للاسلحة النووية من جانب واحد".

وحذر خبراء من ان الغاء الاجتماع يمكن ان يؤدي الى تقويض الجهود. وقال ابراهام دنمارك مدير برنامج آسيا في مركز ويلسون الفكري، في تغريدة على تويتر ان "كوريا الجنوبية ايضا يمكن ان تشعر بالغضب (...) نتوقع ان تواصل سيول التزاماتها مع بيونغ يانغ حتى إذا أدى ذلك الى تعميق خلافاتها مع واشنطن".

من جهته، رأي جو ويت مؤسس الموقع الالكتروني المخصص لكوريا الشمالية "38 نورث" انه "في السباق لمعرفة من هو الزعيم الذي يرتكب عددا اكبر من الاخطاء، يتقدم الرئيس ترامب على كيم جونغ اون". واضاف ان "تقلبه يغرق العالم بأسره في حالة ارباك بما في ذلك حلفاءنا الكوريين الجنوبيين".

لكن آخرين يرون ان انسحاب ترامب يمكن ان يسمح له بانتزاع تنازلات جديدة. وقال غو ميونغ-هيون المحلل في معهد "اسان" للدراسات السياسية انه "سيكون على كوريا الشمالية تقديم خطط أدق لنزع السلاح النووي اذا كانت تريد الحوار في المستقبل".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب