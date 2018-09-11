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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 02:32 ص 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 02:32

نائب الرئيس الاميركي مايك بنس خلال مراسم وصول رفات جنود اميركيين قتلوا في الحرب الكورية، في بيرل هاربر في 01 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)