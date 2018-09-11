بيونغ يانغ تبحث إعادة رفات المزيد من قتلى الحرب الكورية (البنتاغون)
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
نائب الرئيس الاميركي مايك بنس خلال مراسم وصول رفات جنود اميركيين قتلوا في الحرب الكورية، في بيرل هاربر في 01 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
أعلن البنتاغون الإثنين أنّ مسؤولي البعثة العسكرية للأمم المتحدة في كوريا الجنوبية يبحثون مع المسؤولين في بيونغ يانغ إمكانية إعادة النظام الكوري الشمالي رفات المزيد من قتلى الحرب الكورية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الكولونيل روب مانينغ إن وفداً يقوده الجنرال الأميركي مايكل مينيهان، رئيس أركان قيادة الأمم المتحدة في كوريا (يو أن سي)، التقى الجمعة مسؤولين كوريين شماليين في قرية بانمونجوم الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي إن "المشاركين ناقشوا الجهود العسكرية لدعم أي إعادة محتملة للرفات في المستقبل".
وكانت كوريا الشمالية سلّمت الولايات المتحدة في تموز/يوليو 55 صندوقاً لرفات جنود، يرجّح أنهم أميركيون، قتلوا في الحرب الكورية (1950-1953)، وذلك بموجب اتفاق تمّ بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة في حزيران/يونيو.
وقتل أكثر من 35 الف اميركي في شبه الجزيرة الكورية أثناء الحرب، ولا يزال نحو 7700 منهم يعتبرون في عداد المفقودين من بينهم 5300 في كوريا الشمالية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب