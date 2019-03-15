هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2019 12:38 م

تدرس بيونغ يانغ تعليق محادثاتها النووية مع واشنطن بعد انتهاء قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب بدون اتفاق، وفق ما أفادت مسؤولة كورية شمالية رفيعة الجمعة.

ويأتي التحذير وسط قلق بشأن موقع كوري شمالي لإطلاق الصواريخ التي تحمل أقمارا اصطناعية حيث تم رصد أنشطة لإعادة بنائه في الأسابيع الأخيرة، ما أثار قلقا دوليا بشأن احتمال أن تكون بيونغ يونغ تستعد لإطلاق صاروخ بعيد المدى.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن مساعدة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي قولها "لا نية لدينا للرضوخ بأي طريقة لطلبات الولايات المتحدة، كما أننا لسنا مستعدين للانخراط في مفاوضات من هذا النوع".

وأضافت في تصريحات أمام صحافيين ودبلوماسيين أجانب في بيونغ يانغ أن كيم سيدلي قريبا بتصريح رسمي لتوضيح الخطوات التي ستتخذها بلاده في هذا الصدد.

وكان ترامب أعلن خلال مؤتمر صحافي أعقب قمة هانوي أن الزعيم الكوري الشمالي تعهد بمواصلة تجميد الاختبارات الصاروخية والنووية.

ويتوقع أن تنسف أي عملية إطلاق صواريخ المحادثات بشأن نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بعدما بدت المفاوضات على حافة الانهيار عندما انتهت القمة الثانية بين ترامب وكيم بدون اتفاق قبل أسبوعين.

وحمّلت تشوي -- التي كانت حاضرة خلال محادثات فيتنام -- وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي للبيت الابيض جون بولتون مسؤولية فشل المفاوضات معتبرة أنهما "أشاعا مناخا من العداء والتحدي" ما "يعرقل (..) الجهود البناءة" لكيم وترامب.

وأضافت أن ذلك أدى إلى "انتهاء القمة دون نتيجة تذكر".

وتشكل هذه التصريحات تغيرا في لهجة كوريا الشمالية بعدما عبر الطرفان عن نيتهما مواصلة المباحثات بعد القمة.

وفي هذا السياق، أشار أنكيت باندا من "اتحاد العلماء الأميركيين" إلى "الشكوك التي باتت تحيط الآن" بإعلان كيم أحادي الجانب عن تجميد الاختبارات التي تجريها بلاده للصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وقال إن ذلك قد يعني أنه تم اتخاذ قرار بالفعل لكنه أضاف أن ذلك لا يعني أن إطلاق الصواريخ بات أمرا وشيكا.

ولفت إلى أنه بإمكان كيم الآن إما "إعادة التأكيد على تعليق" الاختبارات الصاروخية "وهو أمر سيرضي الجانب الصيني في الوقت الحالي" أو "التخلي عن التجميد وهو أمر يحمل مخاطر" إذ قد يزعج الصين ويشكل "خيبة أمل" بالنسبة لترامب و"يبدد (الآمال بشأن) عملية (السلام) بين الكوريتين".

- "اتفاق كبير" -

وفي سيول، حاولت الرئاسة التقليل من أهمية تصريحات مساعدة وزير الخارجية الكوري الشمالي معتبرة أنه "من السابق لأوانه تقييم الوضع الحالي فقط اعتمادا على تصريحات تشوي".

وأضافت أن كوريا الجنوبية مستمرة في العمل من أجل استئناف المباحثات.

وتسعى واشنطن للتوصل إلى ما وصفه مسؤولون في الإدارة بأنه "اتفاق كبير" يتيح التخلص الكامل من أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية مقابل رفع العقوبات المفروضة على اقتصاد بيونغ يانغ.

وقال مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية للصحافيين الأسبوع الماضي إن "لا أحد في الإدارة يدافع عن اتباع نهج خطوة خطوة".

وتؤكد كوريا الشمالية بدورها أنها لم تطالب إلا برفع جزء من العقوبات الأممية التي فرضت في 2016 و2017 وأثّرت على الأوضاع المعيشية لمواطنيها.

لكن واشنطن ترى أن هذه الاجراءات تشمل معظم العقوبات الاقتصادية التي دفعت كيم للجلوس إلى طاولة المفاوضات وتعتقد أنها ستفقد دونها أوراق الضغط التي يمكن أن تستخدمها في أي مفاوضات مستقبلية.

من جهتها، تفضل بيونغ يانغ اتباع نهج تدريجي بشكل أكبر إذ اقترح كيم تفكيك منشآت في مجمع "يونغبيون" النووي مقابل رفع العقوبات الأساسية -- وهو عرض رفضه ترامب في هانوي رغم تباهيه بالعلاقة الودية التي تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي. وقال كيم في خطاب بمناسبة العام الجديد إنه سيكون "مضطرا لإيجاد طريقة للدفاع عن سيادة" بلاده في حال "واصلت (واشنطن) فرض العقوبات والضغط".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك