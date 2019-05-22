هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2019 01:17 م

أشخاص يتجوّلون في متجر لشركة هواوي في شانغهاي في 22 ايار/مايو 2019

أدى إعلان واشنطن ادراج شركة هواوي على لائحتها السوداء إلى خلق تأثير الدومينو عليها، إذ أعلنت عدة مجموعات اتصالات ومشغلين في اليابان وبريطانيا الاضطرار إلى التخلي في الوقت الراهن عن العملاق الصيني للهواتف الذكية.

وأعلنت بدايةً في طوكيو شركتا "ك د د ي" و"سوفتبنك كورب" أنّهما ستؤجلان إطلاق التصاميم الجديدة لتقييم أثر العقوبات الأميركية.

كما أشار الرائد في المجال "ن ت ت دوكومو" إلى "إيقاف الطلبات" الخاصة بهاتف هواوي كان من المرتقب إطلاقه خلال الصيف، من دون أن يعلن برغم ذلك إذا كان سيوقف عمليات الاتجار أو لا.

وهكذا حصل في الجانب البريطاني، حيث تتالت الإعلانات من جانب شركتي "اي اي" و"فودافون".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر الأسبوع الماضي منع صادرات المنتجات التكنولوجية الأميركية إلى شركات تمثّل "خطراً"، في استهداف لهواوي المتهمة من قبل واشنطن بالمساهمة في أنشظة الصين للتجسس.

وفتحت هذه الحملة ضدّ هواوي جبهة جديدة في الهجوم المتعدد الجبهات الذي يقوده دونالد ترامب ضدّ الصين، في سياق حرب تجارية وتنافس تكنولوجي. وتعتبر واشنطن أنّ عملاق الاتصالات يهدد أمنها القومي بسبب روابطه المتينة بالحكومة الصينية، وهي اتهامات ترفضها المجموعة.

-"أمن"-

تبع قرار واشنطن الأول منحها مهلة من 90 يوماً غير أنّ المجموعات اليابانية فضّلت اتخاذ خطوات استباقية، إذ يمكن لهذه الاجهزة خسارة جزء كبير من الاهتمام بها في حال فقدانها إسهامات التكنولوجيا الأميركية.

وكانت "سوفتبنك" جدولت عرض منتج جديد لهواوي للبيع الجمعة، غير أنّها قررت التعليق إلى أجل غير مسمى.

ومن جانبها قالت "ك د د ي" إنّها "تدرس تداعيات القرار الأميركي".

وحلّت هواوي عام 2018 ضمن المرتبة الخامسة في اليابان خلف شركة آبل ولكنّها سجّلت تقدّماً من خلال بيعها نحو مليوني وحدة (+63% على مدى عام واحد).

وينعكس هذا الأمر بشكل ضئيل على العملاق الصيني للاتصالات الذي يعدّ الأول عالمياً على صعيد تقنية الشبكات والثاني على صعيد تصنيع الهواتف الذكية (بيع 206 ملايين جهاز في 2018).

ولكن في بريطانيا أيضاً واجهت المجموعة التي تأسست عام 1987 نكسة الأربعاء، إذ استبعد المشغّلان "اي اي" و"فودافون" هواتف هواوي الذكية المتوافقة مع الجيل الخامس من الطلبات الأولية قبيل إطلاقهما شبكاتهما في الأسابيع المقبلة.

وقال المدير العام ل"اي اي" مارك اليرا، إنّ شركته لن تعيد الاتجار بهذه الأجهزة "قبل إعلامنا ووثوقنا وضمان طويل المدى بأنّ مستهلكينا... سيكونون مساندين".

كما شرح متحدث باسم "فودافون" أنّ الإجراء "مؤقت في ظل حالة عدم اليقين في ما يتعلق بأجهزة هواوي 5 جي الجديدة".

-اتهامات تجسس-

تعرف هواوي على أنّها الرائدة في مجال الجيل الخامس لشبكات الانترنت.

غير أنّ الإعلانات المتتالية تمثّل ضربات جديدة قوية للعملاق الصيني بعد إعلان غوغل يوم الأحد. فالمجموعة الأميركية التي يُعتمد على نظامها أندرويد لتشغيل معظم الهواتف الذكية، أعلنت أنها بدأت بقطع علاقاتها مع هواوي.

وبافتقادها لاندرويد قد تعاني المجموعة الصينية في إقناع مستخدميها لشراء هواتفها غير الحائزة على تطبيقات "جيمايل" والخرائط و"يوتيوب".

وأكدت "اي اي" أنّها ستنفصل تدريجاً عن معدّات هواوي.

وعلّق متحدث باسم المجموعة الصينية بأنّ "هواوي وفّرت معدات الجيل الخامس اللاسلكية ل+اي اي+ وستواصل توفير المعدات والخدمات الأكثر تطوراً لشبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة".

بدورها كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بالاستناد إلى وثائق داخلية لشركة "آي ار ام" البريطانية التي تطوّر معدات يستخدمها مجمل قطاع الاتصالات، أنّها قد توقف تعاملاتها مع العملاق الصيني.

وحذّر مكتب الاستشارات "اوراسيا غروب" من أنّ "الأسوأ في نهاية المطاف سيكون في وقف الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية تماماً". وقال إنّ هواوي "قد لا تبقى في شكلها الحالي".

وتُتهم هواوي الحاضرة في 170 دولة بالتجسس لصالح بكين التي ساهمت بشكل كبير بانتشارها العالمي. وكانت واشنطن منعت على عسكرييها استخدام هواوي التي تنفي بشكل قاطع الاتهامات.

وتعتمد المجموعة الصينية على الخارج وبالأخص على الولايات المتحدة بما يخص لوازمها: تشتري كل عام لوازم ب67 مليار دولار، بينها 11 مليار من مصادر أميركية، وبحسب "اوراسيا" فإنّ أكبر الموردين الأميركيين اوقفوا مبيعاتهم إليها.

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