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تأجيل انتخابات الرئاسة الافغانية حتى 20 تموز/يوليو (مسؤول)

أفغانية تدلي بصوتها في الانتخابات التشريعية، في مركز اقتراع في قندهار في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2018

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صرح مسؤول الأحد بأنه سيتم تأجيل انتخابات الرئاسة الأفغانية حتى 20 تموز/يوليو، أي بعد ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا في 20 نيسان/ابريل.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المستقلة عبد البادي سيد للصحافيين أنه سيتم في اليوم نفسه إجراء انتخابات الولايات والمجالس المحلية اضافة الى الانتخابات البرلمانية التي كانت ارجئت في ولاية غزنة.

ويأتي هذا الاعلان بعد أسابيع من التكهنات حول تأجيل الانتخابات لإتاحة المجال للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لانهاء الحرب مع طالبان المستمرة منذ 17 عاما.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في 20 نيسان/ابريل، إلا أن العديد من المراقبين اعتبروا هذا التاريخ غير واقعي لأن اللجنة الانتخابية لم تنته من العمل على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر.

ورحب متحدث باسم الرئيس أشرف غني، الذي يسعى الى الترشح مجدداً، بالموعد الجديد.

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