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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 11:01 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:01

الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا في صورة ملتقطة في 27 تموز/يوليو 2018 خلال الحملة الانتخابية في باماكو (afp_tickers)