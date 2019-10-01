هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2019 01:10 م

تابوت الكاهن "نجم عنخ" معروضا في المتحف القومي للحضارة في القاهرة في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2019

عرض في المتحف القومي للحضارة بالقاهرة الثلاثاء تابوت مذهّب للكاهن "نجم عنخ" كان متحف متروبوليتان الأميركي اشتراه قبل أن يكتشف أنه سرق عقب ثورة العام 2011.

وأعادت السلطات الاميركية قبل أسبوع التابوت الى القاهرة.

وخلص تحقيق شارك فيه مسؤولون في إنفاذ القوانين من الولايات المتحدة ومصر وألمانيا وفرنسا إلى أن هذا التابوت الذي صنع بين العامين 150 و50 قبل الميلاد سرق من منطقة المنيا (جنوب القاهرة).

وقال رئيس المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري اثناء مراسم أقيمت في المتحف القومي للحضارة الثلاثاء "أنا سعيد بأننا تمكنا من استعادة هذه القطعة"، مشيرا الى أن التابوت سيخضع "لأعمال ترميم وحفظ".

كذلك، قال القائم بالأعمال الأميركي في القاهرة توماس غولبرغر خلال هذه المراسم "نحن سعداء للغاية بعودة التابوت الى القاهرة حيث ينبغي أن يكون وحيث يمكن أن يشاهده ويستمتع به ملايين الناس الذين يأتون الى مصر لرؤيةإرثها الثقافي الرائع".

وكانت هذه القطعة الأثرية المطلية بالذهب التي صنعت للكاهن الكبير معروضة في متحف متروبوليتان الذي اشتراها في العام 2017. وأوقف المتحف عرضها في شباط/فبراير عندما حجزت سلطات نيويورك على الناووس.

وتبين من التحقيقات أن التابوت انتقل بعد سرقته إلى دبي ثم ألمانيا فباريس. واشتراه متحف متروبوليتان من فرنسي يتاجر بالقطع الفنية في مقابل حوالى 4 ملايين دولار.

واعتذر المتحف العريق في مانهاتن للسلطات المصرية عند تسليم الناووس الذي يبلغ طوله 1,8 متر.

بور/منى/غ ر

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