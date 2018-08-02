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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 05:05 ص 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:05

رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا عند وصولها الى المحكمة العليا في بانكوك في تموز/يوليو 2017 (afp_tickers)