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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 09:46 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:46

أطفال يمنيون يشاركون في تشييع ضحايا قصف أودى بحياة 29 طفلا في شمال اليمن في 13 آب/اغسطس 2018

أسفر هجوم جديد عن مقتل مدنيين في اليمن ما أدى الى تبادل اتهامات الجمعة بين المتمردين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية بشأن المسؤولية عنه.

ونددت "وكالة الأمم المتحدة للطفولة" (يونيسف) و"المجلس النروجي للاجئين" بالهجوم داعيين إلى تجنيب المدنيين تداعيات النزاع المستمر في اليمن.

ووقع الهجوم الخميس في غرب البلاد حيث يتدخل التحالف العسكري منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا ضد المتمردين الذين سيطروا على مساحات واسعة من الأراضي بما فيها صنعاء.

وقالت وسائل إعلام المتمردين إن 31 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا أو جرحوا في غارات جوية على حافلة ومنزل في منطقة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

وأوضحت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أنها حصيلة موقتة.

لكن وكالة أنباء الإمارات، العضو الأساسي في التحالف، أكدت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا "بالستيا إيراني الصنع" ضد مدنيين، ما أدى إلى مقتل طفل وجرح عشرات آخرين بينهم ثلاثة إصابتهم خطيرة.

وتعذر التأكد من حصيلتي الطرفين لدى مصادر مستقلة.

وكتب مكتب اليونيسف في صنعاء في تغريدة "متى ستتوقف الوحشية؟" داعيا إلى "وقف الحرب ضد الأطفال".

ونقل المكتب معلومات صحافية تفيد عن "مقتل 26 طفلا" في الدريهمي، بدون تأكيد الحصيلة.

من جهته أعلن المجلس النروجي للاجئين في بيان "نشعر بالهول للنزاعات التي لا يحكمها أي قانون حرب" رافضا "أي تبرير" لهجمات تستهدف مدنيين.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة بعدما سيطر المتمردون على مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة الحُديدة.

وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية، وهو ما تنفيه طهران.

وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين، بحسب الامم المتحدة.

وأقر قادة التحالف بعدد ضئيل من الأخطاء لكنه لم يعلن أي إجراءات تأديبية ولا تغييرا في قواعد الاشتباك.

واتهم قادة التحالف العسكريون المتمردين باستخدام المدنيين دروعا بشرية.

وفي بيان نشر الجمعة، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن التحقيقات التي يجريها التحالف حول هذه الهجمات "تفتقد إلى المصداقية".

وقالت مديرة المنظمة للشرق الأوسط ساره لي ويتسون "لأكثر من سنتين، يدعي التحالف أنه يحقق بمصداقية في ضربات جوية، لكن المحققين لا يفعلون أكثر من التغطية على جرائم الحرب هذه".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب